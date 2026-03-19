Прокуратура в Приморье помогла пенсионерке вернуть 290 тысяч рублей

В Арсеньеве восстановили права пожилой местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов в декабре 2021 года. Тогда пенсионерку ввели в заблуждение сообщением об ошибочном оформлении кредита, после чего она перевела преступникам более 290 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".