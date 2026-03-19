Прокуратура в Приморье помогла пенсионерке вернуть 290 тысяч рублей

В Арсеньеве восстановили права пожилой местной жительницы, ставшей жертвой телефонных аферистов в декабре 2021 года. Тогда пенсионерку ввели в заблуждение сообщением об ошибочном оформлении кредита, после чего она перевела преступникам более 290 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Следы похищенных средств привели в Читу. Выяснилось, что деньги поступили на счет так называемого «дроппера» — жителя Забайкальского края, который предоставил свою карту мошенникам для обналичивания добычи. Чтобы вернуть сбережения женщине, прокурор Арсеньева обратился с иском в Могойтуйский районный суд Забайкалья.
«Прокурор потребовал взыскать с владельца счета сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. В ходе рассмотрения иска ответчик добровольно и в полном объеме возместил потерпевшей причиненный ущерб», — сообщили в прокуратуре Приморского края.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства права женщины полностью восстановлены, а вся сумма уже вернулась к законной владелице. Прокуроры напоминают: передача своих банковских карт третьим лицам для сомнительных операций влечет за собой полную финансовую ответственность за украденные деньги.