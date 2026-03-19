Развожаев: При атаке ВСУ на Севастополь погиб мужчина, еще двое ранены

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот отразили массированную атаку украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Всего сбито 27 беспилотников. В результате атаки погиб мужчина, находившийся в частном доме в одном из садоводческих товариществ. Еще два человека пострадали, у них травмы средней тяжести.
При падении обломков сбитых БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения. В районе Стрелецкой бухты загорелась трава, в парке Победы повреждена кровля здания апартаментов. На Фиоленте огонь охватил частный дом и лесополосу, а на Фиолентовском шоссе — траву и одно из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, осколками повредило восемь автомобилей.
Спецслужбы работают на местах происшествий. Губернатор в своем Telegram-канале призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о находках по номеру 112.
13 марта Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили 53 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать город. Он отметил, что это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.