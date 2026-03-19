Развожаев: При атаке ВСУ на Севастополь погиб мужчина, еще двое ранены

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот отразили массированную атаку украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот отразили массированную атаку украинских беспилотников (БПЛА) на Севастополь. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Всего сбито 27 беспилотников. В результате атаки погиб мужчина, находившийся в частном доме в одном из садоводческих товариществ. Еще два человека пострадали, у них травмы средней тяжести.

При падении обломков сбитых БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения. В районе Стрелецкой бухты загорелась трава, в парке Победы повреждена кровля здания апартаментов. На Фиоленте огонь охватил частный дом и лесополосу, а на Фиолентовском шоссе — траву и одно из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, осколками повредило восемь автомобилей.

Спецслужбы работают на местах происшествий. Губернатор в своем Telegram-канале призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о находках по номеру 112.

13 марта Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили 53 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать город. Он отметил, что это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше