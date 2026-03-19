Раскрыта новая схема мошенников с «обратным звонком»

Об этом всех граждан предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости, передает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, теперь жулики рассылают большое количество СМС и сообщений в мессенджерах с ложными предупреждениями о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуги», прося при этом перезвонить для якобы предотвращения мошеннических действий.
Такие сообщения нередко вызывают панику, заставляя пользователей действовать быстро и неосмотрительно, что и используют злоумышленники. Когда жертва перезванивает по указанному номеру, она попадает на фальшивый колл-центр.
Там мошенники, выдавая себя за сотрудников службы поддержки, пытаются получить от человека конфиденциальные данные. Они придумывают различные предлоги, чтобы заставить рассказать информацию о банковских картах или продиктовать одноразовые коды из СМС. Эти данные потом используют для кражи денег или несанкционированных операций.
Основной упор злоумышленники делают на пользователей портала «Госуслуги», а также клиентов онлайн-банков и микрофинансовых организаций, поскольку такие люди чаще пользуются электронными сервисами и могут не всегда быть осторожными.
Постоянное улучшение систем безопасности со стороны официальных организаций побуждает мошенников изобретать новые схемы обмана, чтобы обойти защиту. Главной их стратегией остаётся использование доверия людей и их стремления быстро решить проблему, представляемую в сообщении.
Эксперты советуют ни в коем случае не перезванивать по телефонам, которые указаны в сомнительных сообщениях от неизвестных или подозрительных контактов. Если же звонок уже состоялся, и собеседник предлагает перевести деньги на так называемый «безопасный счет» для защиты средств, следует немедленно прекратить разговор и не выполнять никаких предложений. Подобные предложения являются прямым признаком мошенничества.
При этом важно помнить, что настоящие сотрудники государственных органов и финансовых компаний никогда не требуют от клиентов звонков на личные мобильные номера, не настаивают на передаче секретных данных по телефону и не предлагают переводить деньги на неизвестные счета. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать жертвой обмана.