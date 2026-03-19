Жительницу Красноярска осудили за кражу золота и продуктов из магазинов

В Красноярске вынесли приговор 40-летней местной жительнице, которая с августа по декабрь 2024 года обворовывала ювелирные и продуктовые магазины. Суд отправил ее в колонию общего режима на четыре с половиной года. Подробностями дела поделились в прокуратуре Красноярского края 18 марта.
В суде удалось доказать, что женщина действовала по отработанной схеме. В ювелирных салонах она просила продавцов показать ей сразу много золотых украшений. Во время примерки она отвлекала консультантов разговорами, а ценности прятала в одежду. Похищенное золото она позже продавала случайным прохожим на улице. Кроме того, она воровала продукты, набирая полные пакеты и уходя из магазинов, не заплатив.
Выяснилось, что всего женщина совершила 30 краж. Общая сумма ущерба составила один миллион 800 тысяч рублей. Раскрыть преступления помогли отпечатки пальцев, оставленные на местах преступлений, а также записи камер видеонаблюдения.
На суде обвиняемая объяснила свое поведение тяжелым материальным положением. Она рассказала, что после освобождения из мест лишения свободы не могла найти работу. Суд учел, что предыдущие судимости у женщины не погашены и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Также осужденную обязали выплатить нанесенный ущерб торговым точкам.