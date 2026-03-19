Жительницу Красноярска осудили за кражу золота и продуктов из магазинов

В суде удалось доказать, что женщина действовала по отработанной схеме. В ювелирных салонах она просила продавцов показать ей сразу много золотых украшений. Во время примерки она отвлекала консультантов разговорами, а ценности прятала в одежду. Похищенное золото она позже продавала случайным прохожим на улице. Кроме того, она воровала продукты, набирая полные пакеты и уходя из магазинов, не заплатив.