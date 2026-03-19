Задержан 50‑летний житель Приморья по делу об умышленном убийстве

Подозреваемого задержали по нормам УПК, сейчас он находится под стражей и участвует в следственных действиях.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Краскино Приморского края 50‑летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве знакомого во время застолья в одной из квартир на улице Вокзальной в марте. По данным следственного управления СК России по Приморскому краю в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об умышленном убийстве.

Следствие сообщает, что мужчины распивали спиртное в квартире, когда между ними началась ссора на бытовой почве. По версии следователей, в разгар конфликта 50‑летний мужчина дважды ударил 35‑летнего знакомого ножом в грудь и живот. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

Сейчас гражданин задержан в порядке статей 91−92 УПК РФ и находится под стражей. Как уточнили в следкоме, с его участием уже провели проверку показаний на месте. Подозреваемый подробно показал, как проходило застолье, как началась ссора и каким образом он наносил удары.

Следственный комитет Приморского края продолжает расследование. Назначены и проводятся судебные экспертизы, уточняются все обстоятельства произошедшего.