У берегов ОАЭ из-за попадания снаряда возник пожар на судне

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судне неподалеку от берегов ОАЭ возник пожар из-за попадания снаряда. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Инцидент произошел в 11 морских милях (20 км) к востоку от населенного пункта Хаур-Факкан в ОАЭ. «В UKMTO получили сообщение, что в судно попал неустановленный снаряд, что привело к пожару на борту,» — заявили в ведомстве.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.