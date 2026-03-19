Полиция нашла школьниц, подравшихся во дворе дома в Приморье

В Уссурийске сотрудники полиции завершили проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетних во дворе дома на улице Горького. Поводом для разбирательства стала видеозапись, обнаруженная инспекторами ПДН в ходе мониторинга интернета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Личности участниц потасовки установили оперативно — ими оказались девочки 9 и 11 лет. Вместе с родителями их пригласили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Как выяснилось, между школьницами возник словесный конфликт, который быстро перерос в оскорбления и рукоприкладство.
«В ходе разбирательства установлено, что в отношении 9-летней участницы инцидента было применено насилие. Ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инспекторы пообщались со школьницами и их родителями. Рассказали о последствиях правонарушений и о том, чем такие конфликты могут обернуться для всех участников.