В Омске за три месяца зафиксировали 2769 преступлений

В топе, как обычно, кражи и мошенничества.

Источник: Om1 Омск

В Омске за три зимних месяца зарегистрировали 2769 преступлений. Чаще всего это кражи и мошенничества.

Как сообщили порталу Om1 Омск в пресс-службе УМВД России по Омской области, с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года в городе совершено более 900 краж и почти 600 мошенничеств — именно эти преступления составляют основную часть.

Всего с начала 2026 года в Омске зафиксировано 2000 преступлений. Больше всего — в Центральном округе, где зарегистрировано 562 случая. Меньше всего — в Октябрьском округе, там произошло 277 преступлений.