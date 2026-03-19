В Красноярском крае спасли троих человек во время пожара в подвале

Минувшие сутки в Красноярском крае выдались напряженными для пожарных. Всего они потушили 11 возгораний. В огне погибли два человека. Об этой трагедии мы уже подробно писали ранее.
В МЧС рассказали, что главные причины пожаров не меняются: это по-прежнему неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.
Один из серьезных инцидентов произошел 18 марта в поселке Шушенское. Там в подвальном помещении загорелись строительные материалы. По предварительным данным, причиной стала чья-то неосторожность с огнем. Пожарным удалось спасти троих человек из задымленного здания, их вывели по лестницам. С огнем боролись восемь сотрудников МЧС.
Еще один крупный пожар случился в поселке Зеленый Бор на юге Красноярского края. Там выгорело жилое строение на площади 24 квадратных метра. Тушили огонь десять человек, из них несколько добровольцев. Предварительно эксперты склоняются к версии, что произошло короткое замыкание.