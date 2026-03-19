В Красноярском крае спасли троих человек во время пожара в подвале

Один из серьезных инцидентов произошел 18 марта в поселке Шушенское. Там в подвальном помещении загорелись строительные материалы. По предварительным данным, причиной стала чья-то неосторожность с огнем. Пожарным удалось спасти троих человек из задымленного здания, их вывели по лестницам. С огнем боролись восемь сотрудников МЧС.