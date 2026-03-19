Мутацию пастереллеза зафиксировали специалисты в Новосибирской области

Несмотря на мутацию, ситуацию в области назвали контролируемой.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области зафиксировали необычное течение пастереллеза у крупного рогатого скота — болезнь начала мутировать. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на заседании комиссии по ЧС.

Данкверт приехал в регион с проверкой. Специалисты ведомства оценивали, как местные власти борются с распространением болезни. Несмотря на мутацию, ситуацию в области назвали контролируемой, но меры пришлось принимать жесткие, чтобы болезнь не пошла дальше.

Глава службы отметил, что региональные власти сработали не в полную силу. Одной из причин вспышки могли стать незаконные перевозки скота без документов. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах нашли много животных, которых нигде не учитывали.

Данкверт подчеркнул, что идентификация всего поголовья — это прямая задача регионов. Фермерам напомнили: перевозить скот без ветеринарных справок нельзя. Сейчас Россельхознадзор следит за профилактикой и пресекает нелегальные перевозки.

Ученые из подведомственного службе Федерального центра охраны здоровья животных пояснили, что вспышки пошли еще зимой. Причиной стали аномальные морозы в январе. Сам возбудитель живет в почве и спокойно переносит холод, но у животных на фоне стресса от перепадов температур упал иммунитет.

В закрытых коровниках больные особи кашляли и заражали соседей. Даже персонал на одежде и инвентаре разносил инфекцию. Чтобы быстро погасить очаги, больных животных и тех, кто мог заразиться, пришлось изымать и уничтожать. Корма, которые могли стать переносчиками, тоже утилизировали. Это стандартная мера, чтобы остановить заразу.