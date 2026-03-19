Задержанный в Москве экс-зампред правительства Бурятии обвиняется в мошенничестве

Луковников занимал должность зампреда правительства Бурятии с 2017 по начало 2024 года и уволился, как он тогда сообщил, из-за состояния здоровья. Он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, энергетики, деятельности и перспектив развития организаций транспорта. В начале марта 2026 года в Советском районном суде Улан-Удэ был удовлетворен иск прокурора Бурятии об изменении формулировки увольнения Луковникова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».