Задержанный в Москве экс-зампред правительства Бурятии обвиняется в мошенничестве

Арест Евгения Луковникова связан с проектом строительства третьего моста в Улан-Удэ.

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Задержанный ранее в Москве бывший заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, сегодня в отношении него [Луковникова] изберут меру пресечения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов написал в Max, что задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ — «с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди».

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Луковников доставлен в Улан-Удэ, где планируется проведение следственных действий с его участием.

Луковников занимал должность зампреда правительства Бурятии с 2017 по начало 2024 года и уволился, как он тогда сообщил, из-за состояния здоровья. Он отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, энергетики, деятельности и перспектив развития организаций транспорта. В начале марта 2026 года в Советском районном суде Улан-Удэ был удовлетворен иск прокурора Бурятии об изменении формулировки увольнения Луковникова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».