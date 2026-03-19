Дело о поджоге офиса партии в Перми не будут рассматривать в особом порядке

Суд отказал женщинам, обвиняемым в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Перми, в рассмотрении дела в особом порядке, сообщил корреспондент сайта perm.aif.ru.
Мать и дочь полностью признали вину, обеих до этого не привлекали к уголовной ответственности, обе предоставили положительные характеристики — поэтому они ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. В этом случае наказание не могло бы превышать двух третей от максимального (а по статье об умышленном поджоге грозит до 5 лет лишения свободы).
Однако сторона обвинения выступила против ходатайства из-за того, что ещё на этапе следствия подсудимые не согласились с суммой ущерба, признав вину лишь частично. После перерасчёта (получилось 3 312 203 рубля — значительный ущерб) сумму утвердила прокуратура, однако из-за этого спора показания обвиняемых сочли непоследовательными, и суд отказал в особом порядке рассмотрения дела.
Напомним, мать и дочь обвиняют в том, что в ночь на 24 октября 2024 года они подожгли офис «Единой России» в центре Перми с помощью бутылок с зажигательной смесью и газовой горелки. Сами женщины утверждают, что находились под влиянием мошенника, который убедил их, что они участвуют в специальной операции правоохранительных органов.
