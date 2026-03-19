В Улан-Удэ арестовали гендиректора московской компании «Промгражданпроект»

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении гендиректора компании «Промгражданпроект» Светланы Михайловой. Она обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба бюджету Республики Бурятия в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
Московская компания «Промгражданпроект» занималась проектированием третьего моста через реку Уду в столице Бурятии. Сооружение строится по поручению президента РФ с 2019 года. Ранее по уголовному делу, связанному со строительством мостового сооружения, был также задержан в Москве и доставлен в Улан-Удэ бывший зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
«Удовлетворено ходатайство руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД СЧ СУ МВД по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михайловой до 17 мая 2026 года. Органом предварительного следствия Михайлова, занимающая должность генерального директора ООО “Промгражданпроект”, обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба бюджету Республики Бурятия в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с июля 2018 по декабрь 2019 обвиняемая, используя свое служебное положение, полностью контролируя деятельность компании «Промгражданпроект», путем обмана работников муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» похитила денежные средства в особо крупном размере.
«Суд с учетом тяжести и уголовно-правовой характеристики инкриминируемого Михайловой преступления, за которое в том числе предусмотрено наказание в виде лишения свободы, нашел обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемая, находясь под более мягкой мерой пресечения, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отметили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
О компании.
«Промгражданпроект» занимается проектированием автомобильных и железных дорог, искусственных сооружений, объектов промышленно-гражданского назначения. На сайте компании указано, что команда выполняет инженерные изыскания, разрабатывает проектную и рабочую документацию по объектам, расположенным в различных регионах РФ: Красноярский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Московская и Ленинградская области. Среди заказчиков, согласно информации на сайте «Промгражданпроекта», — Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Корпорация развития Московской области, Ванинский морской торговый порт, Департамент строительства Министерства обороны РФ и другие.
Проекты компании в Улан-Удэ — строительство третьего моста через реку Уду, а также так называемый Читинский переезд — автомобильный проезд под железнодорожными путями в центре города.