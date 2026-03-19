Жители Хабаровского края незаконно вырубили лес более чем на 25 млн рублей

«В Хабаровском крае полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений с общей суммой ущерба более 25 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно со специалистом из управления лесами Хабаровского края в лесном массиве близ с. Екатеринославка района имени Лазо задержаны на месте незаконной рубки семь местных жителей в возрасте от 35 до 53 лет, которые осуществляли распил древесины», — говорится в сообщении.