Жители Хабаровского края незаконно вырубили лес более чем на 25 млн рублей

Подозреваемые уничтожили около 300 деревьев.

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Хабаровского края незаконно осуществляли вырубку леса. Ущерб от их деятельности составил более 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В Хабаровском крае полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений с общей суммой ущерба более 25 млн рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно со специалистом из управления лесами Хабаровского края в лесном массиве близ с. Екатеринославка района имени Лазо задержаны на месте незаконной рубки семь местных жителей в возрасте от 35 до 53 лет, которые осуществляли распил древесины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что подозреваемые вырубили почти 300 деревьев, среди которых осина, дуб, береза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В отношении 45-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении остальных членов группы мера не избиралась.