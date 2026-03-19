Защита «крабового короля» Кана попросила суд отменить приговор

В декабре 2025 года Фрунзенский районный суд признал виновным Кана, известного как «крабовый король», в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и приговорил к 24 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом дохода от продажи живого краба.