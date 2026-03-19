Защита «крабового короля» Кана попросила суд отменить приговор

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Адвокаты бизнесмена Олега Кана во время заседания по рассмотрению апелляции попросили Приморский краевой суд отменить приговор по делу или направить дело на новое расследование. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
В декабре 2025 года Фрунзенский районный суд признал виновным Кана, известного как «крабовый король», в контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и приговорил к 24 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с бизнесмена в доход государства более 4,2 млрд рублей, что является эквивалентом дохода от продажи живого краба.
«19 марта 2026 года в судебном заседании суда апелляционной инстанции защита просила отменить приговор или вернуть дело прокурору в порядке, предусмотренном статьей 327 УПК РФ», — сказала она.
Позже стало известно, что суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Фрунзенского районного суда до 30 апреля.
В новость внесены изменения (06:03 мск) — добавлена информация о переносе рассмотрения апелляции.