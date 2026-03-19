Задержанному чиновнику из Бурятии предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему заместителю председателя правительства Бурятии Евгению Луковникову предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее во вторник глава республики Алексей Цыденов сообщил о задержании экс-чиновника в Москве. По его словам, действия правоохранителей связаны со строительством третьего моста в Улан-Удэ.
Изначально в региональных силовых структурах уточняли, что Луковников не является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Однако позднее, по данным источника агентства, ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье.
После задержания в столице его доставили в Улан-Удэ для проведения следственных действий.
Иные подробности уголовного дела и процессуальный статус на момент публикации не раскрываются.
