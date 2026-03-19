В Нижнеудинском районе в ДТП с фурой погиб 6-летний ребенок

В Нижнеудинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, унесшей жизнь ребенка. Смертельное столкновение произошло утром накануне на 1311-м километре федеральной автодороги Р-255.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Honda Fit» выехал на «встречку», где произошло лобовое столкновение с грузовиком «Volvo». От полученных травм 6-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель и двое взрослых пассажиров «Honda» госпитализированы. Водитель большегруза не пострадал.
Врио начальника местной Госавтоинспекции Михаил Язмурадов, комментируя трагедию, призвал водителей к особой осторожности при перевозке детей, соблюдению скоростного режима и недопущению рискованных маневров.