В Иркутске полицейские пресекли попытку распространения наркотиков

IrkutskMedia, 19 марта. В Иркутске полицейские получили информацию, что 35-летний мужчина хранит дома наркотики. Во время обследования квартиры правоохранители нашли и изъяли полимерный пакет со свертками с веществом неизвестного происхождения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, наркотики хранились в шкафу среди личных вещей. Экспертиза показала, что изъятое действительно является запрещенным веществом общей массой около 28 г, что является крупным размером.
По версии следствия, мужчина хранил наркотики с целью последующего сбыта, но довести преступный умысел до конца не успел.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
