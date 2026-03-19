Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке пятиклассник спас ребёнка из снежного завала

Пятиклассник в Петропавловске-Камчатском спас ребёнка из снежного завала. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

16 марта Ярослав Москалёв, ученик предпрофильного класса МЧС школы № 45, стал свидетелем происшествия. Он увидел, что малыш застрял под большим снежным завалом. Школьник не прошёл мимо и пришёл на помощь ребёнку.

«Действуя решительно и грамотно, он не только извлёк пострадавшего из снега, но и обеспечил его безопасность: отвёл в тепло к себе домой, переодел в собственную сухую одежду, напоил горячим чаем, зарядил его телефон. После этого Ярослав смог связаться с родителями ребёнка и уведомить их о случившемся», — сообщает ведомство.

Ранее на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском. Минздрав края сообщил, что женщина получила тяжёлые травмы. Они оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого случая.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

