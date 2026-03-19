Два человека погибли во время пожара в кафе на берегу озера Тургояк в Миассе

Два человека погибли во время пожара в кафе на берегу озера Тургояк в Миассе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла утром 19 марта.

Горело летнее кафе на территории городского пляжа. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, одноэтажное здание было охвачено огнем по всей площади.

«В результате происшествия погибли 2 человека. Всего для ликвидации пожара привлекались 27 человек и восемь единиц техники», — сообщили оперслужбы.

Подробности и обстоятельства уточняются.