В Красноярске пьяный водитель возил по городу маленького сына

В Ленинском районе Красноярска инспекторы ДПС остановили автомобиль «КИА» под управлением нетрезвого 54-летнего водителя. Мужчина катался по городу с ребенком. Подробностями этого случая поделились в Госавтоинспекции 19 марта.
Поведение остановленного водителя показалось полицейским подозрительным. Внешне он казался пьяным. Проверка на алкотестере показала сильную степень опьянения.
В салоне инспекторы увидели маленького мальчика. Как выяснилось, это был сын задержанного. Пока инспекторы оформляли протокол, отец и ребенок находились в патрульной машине. Там малыш несколько раз спросил у папы, скоро ли они поедут домой.
По словам полицейских, мужчина понял всю серьезность ситуации только после слов сына. Он искренне раскаялся и признал, что подверг смертельной опасности не только себя, но и собственного сына.
Водителю грозит серьезное наказание. На него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде и забрали автомобиль на спецстоянку. Мужчине придется заплатить штраф в 45 тысяч рублей, а также его лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет.
В ГИБДД напоминают: если вы заметили на дороге машину с предположительно нетрезвым водителем, сообщите о нем в Госавтоинспекцию по телефону специальной «Синей линии» в Красноярске: 263−10−19. Также можно отправить сообщение через специальный чат-бот: @Alkoline_Krsk_bot.