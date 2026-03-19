В Красноярске пьяный водитель возил по городу маленького сына

Жителя Красноярска накажут за пьяную езду с ребенком в машине.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Красноярска инспекторы ДПС остановили автомобиль «КИА» под управлением нетрезвого 54-летнего водителя. Мужчина катался по городу с ребенком. Подробностями этого случая поделились в Госавтоинспекции 19 марта.

Поведение остановленного водителя показалось полицейским подозрительным. Внешне он казался пьяным. Проверка на алкотестере показала сильную степень опьянения.

В салоне инспекторы увидели маленького мальчика. Как выяснилось, это был сын задержанного. Пока инспекторы оформляли протокол, отец и ребенок находились в патрульной машине. Там малыш несколько раз спросил у папы, скоро ли они поедут домой.

По словам полицейских, мужчина понял всю серьезность ситуации только после слов сына. Он искренне раскаялся и признал, что подверг смертельной опасности не только себя, но и собственного сына.

Водителю грозит серьезное наказание. На него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде и забрали автомобиль на спецстоянку. Мужчине придется заплатить штраф в 45 тысяч рублей, а также его лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет.

В ГИБДД напоминают: если вы заметили на дороге машину с предположительно нетрезвым водителем, сообщите о нем в Госавтоинспекцию по телефону специальной «Синей линии» в Красноярске: 263−10−19. Также можно отправить сообщение через специальный чат-бот: @Alkoline_Krsk_bot.