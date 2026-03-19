Вырвали ребенка из пучины: искавших Алину водолазов хотят отметить

Трагедия, потрясшая весь Звенигород в начале марта, наконец получила свое завершение. Найдено тело третьего ребенка — 13-летней Алины. Однако обстоятельства обнаружения девочки оказались необычными: спасателям пришлось применить уникальную тактику, чтобы заставить реку отдать свою жертву. В эксклюзивном комментарии aif.ru водолазы раскрыли детали рискованной операции, проходившей в условиях ледохода и ледяной воды.
Нестандартный подход: зачем понадобилась аэролодка.
Поиски Алины, ушедшей из дома вместе с 12-летними Богданом и Ваней вечером 7 марта, длились почти полторы недели. Тела мальчиков нашли раньше: Ивана — 11 марта, Богдана — 13 марта. Девочка же словно исчезла в толще воды, и стандартные методы поиска не давали результата.
Руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова сообщила aif.ru о нестандартном решении. Спасатели задействовали аэролодки для создания искусственной волны.
«Идя на большой скорости, лодка формировала поток, который на небольших глубинах перемешивал толщу воды. Это, по задумке, должно было способствовать подъему затонувших объектов на поверхность, при условии, что они обладают хотя бы минимальной положительной плавучестью», — пояснила Морозова.
План сработал. Мощные потоки воды, поднятые со дна, сместили огромные массы ила и воды, что и привело к обнаружению тела.
«Вполне вероятно, что создание искусственной волны и, как следствие, смещение огромных масс воды, главным образом и повлияло в том числе и на подъём тела Алины», — добавила представитель водолазной группы.
9 километров от штаба: где нашли девочку.
Тело Алины было обнаружено днем 17 марта. Нашли его не в районе основного поискового штаба, а значительно ниже по течению Москвы-реки. Как уточнили спасатели, девочку обнаружили водолазы отряда «Центроспас» МЧС России в девяти километрах от места, где работал штаб.
Напомним, что ранее волонтеры наткнулись на следы детей именно у берега Москвы-реки, что дало основание полагать, что компания провалилась под лед. Трагедия усугублялась экстремальными условиями: сильным течением, низкой температурой воды и начавшимся ледоходом, что делало работу водолазов смертельно опасной.
«Не ради наград»: что известно о прощании.
Масштабная операция в Звенигороде объединила сотни людей: волонтеров, местных жителей, сотрудников МЧС и, конечно, водолазов. Именно на их плечи легла самая тяжелая часть работы — погружения в ледяную воду. В связи с этим у aif.ru возник резонный вопрос: отметят ли власти героев, сумевших найти всех троих детей в таких сложных условиях?
В водолазной группе «Добротворец» на вопрос о возможном награждении ответили скромно: «Вопрос награждения находится в компетенции руководства МЧС и администрации города Звенигорода. Нам об этом ничего не известно», — сказала София Морозова.
Однако она подчеркнула, что мотивация у спасателей была иной: «Свою задачу мы выполнили, ребята отработали максимально. Если их наградят, им, конечно, будет приятно, но, по сути, все были там не ради наград и не ради благодарственных писем».
Тем временем город готовится к последнему прощанию. Ранее местная жительница Ольга сообщила aif.ru, что Алину, вероятно, похоронят 20 марта. С Ваней простились 14 марта, с Богданом — 16 марта.