Родители плачут: новые детали о найденной в реке Звенигорода Алине

Вечером 7 марта трое друзей пошли прогуляться в Звенигороде и пропали. Спасатели нашли последние следы детей на берегу реки, а позже обнаружили их тела. Что известно о последней церемонии прощания — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Трагедия, затронувшая жителей подмосковного Звенигорода и всей России, получила логичное, но довольно трагическое завершение. 17 марта нашли тело последнего пропавшего ребенка. Похороны 13-летней Алины назначены на 20 марта, но безутешные родители до сих пор отказываются верить в происходящее.

Страшные 10 дней: хронология поисков.

Вечером 7 марта, накануне праздника, 12-летние Богдан и Ваня, а также 13-летняя Алина пошли гулять. Ребята часто проводили время вместе, соседи не раз видели их на местной детской площадке.

Но в тот день дети ослушались родителей и ушли с площадки. Друзья планировали поздравить одноклассницу с 8 Марта — купили в магазине шоколад и направились в сторону Москвы-реки. И пропали.

Родители быстро забили тревогу, на поиски детей отправились спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители. Спустя некоторое время следы детей нашли на берегу реки. Там же обнаружили детскую шапку.

Во время активных поисков нашлись и очевидцы. Рыбаки рассказали, что слышали крики со стороны воды. Один из них видел, как мальчик сорвался со льдины, но его быстро унесло течением. Помочь не смогли.

Первые похороны и надежда на спасение Алины.

На четыре дня родители, соседи и другие жители Звенигорода замерли в ожидании. Все зацепки указывали на то, что дети провалились под лед, но надежда в счастливый исход истории еще оставалась.

Местные жители в социальных сетях писали, что Алина, Ваня и Богдан, наверняка, просто прячутся, испугались чего-то, но скоро вернутся. Однако 11 марта надежды родителей 12-летнего Вани окончательно оборвались.

Тело ребенка спасатели обнаружили на левом берегу реки, в 800 метрах от места, где компания вышла на лед. Мальчик оказался под кромкой льда, на небольшой глубине.

Спустя еще два дня, 13 марта, в 7 км от предполагаемого места падения нашли тело Богдана. Поиски Алины продолжались, но 17 марта горе пришло и в дом ее родителей. Девочку нашли примерно в 10 км от места падения.

Ваню и Богдана похоронили рядом друг с другом. С мальчиками пришли попрощаться десятки незнакомых людей, в то время поиски Алины еще продолжались.

Похороны Алины.

Местная жительница Ольга в беседе с aif.ru сообщила, что прощание с Алиной назначено на пятницу, 20 марта.

«Прощание с Алиной (в крещении Ангелина) пройдет в пятницу, 20 марта, в 11:30 в Храме Рождества Христова, Верхний Посад, город Звенигород», — сообщила она.

Соседи отмечают, что Алина росла в благополучной семье, была шустрым и самостоятельным ребенком. У нее есть младшая сестра.

Девочка была общительной и иногда даже обращалась за помощью к соседям. В последний день ее жизни, однако, на помощь уже никто не пришел.

Родители безостановочно плачут.

Местная жительница Ольга рассказала, что родители почти каждый день приходили к поисковому штабу в Звенигороде. Они старались держать себя в руках, но неизбежно срывались на рыдания.

«Отец и мать Алины старались держаться, видела их каждый день у штаба поисковиков. Мама Вани вчера была у штаба, плакала. Маму Богдана я видела в тот день, когда его нашли, конечно, она в трагедии, все они в трагедии», — поделилась с aif.ru Ольга.

Школа, в которой учился Богдан, организовала сбор помощи для семей, потерявших детей.

«Родители Вани отказались от материальной помощи, но попросили молиться за их ребенка и при желании принести цветы на могилу. Но была информация, что школа, где учился Богдан, собирала деньги для всех семей. Не знаю, передали ли им уже эти деньги», — рассказала собеседница aif.ru.

После этой трагедии родителей призвали поговорить со своими детьми и в очередной раз объяснить, с какими опасностями они могут столкнуться. Богдана, Ваню и Алину уже не вернуть, но, возможно, их история спасет других детей.