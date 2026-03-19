Родители плачут: новые детали о найденной в реке Звенигорода Алине

Трагедия, затронувшая жителей подмосковного Звенигорода и всей России, получила логичное, но довольно трагическое завершение. 17 марта нашли тело последнего пропавшего ребенка. Похороны 13-летней Алины назначены на 20 марта, но безутешные родители до сих пор отказываются верить в происходящее.
Что известно о последней церемонии прощания и в каком состоянии сейчас находятся родители погибших детей — в материале aif.ru.
Страшные 10 дней: хронология поисков.
Вечером 7 марта, накануне праздника, 12-летние Богдан и Ваня, а также 13-летняя Алина пошли гулять. Ребята часто проводили время вместе, соседи не раз видели их на местной детской площадке.
Но в тот день дети ослушались родителей и ушли с площадки. Друзья планировали поздравить одноклассницу с 8 Марта — купили в магазине шоколад и направились в сторону Москвы-реки. И пропали.
Родители быстро забили тревогу, на поиски детей отправились спасатели, волонтеры и неравнодушные местные жители. Спустя некоторое время следы детей нашли на берегу реки. Там же обнаружили детскую шапку.
Во время активных поисков нашлись и очевидцы. Рыбаки рассказали, что слышали крики со стороны воды. Один из них видел, как мальчик сорвался со льдины, но его быстро унесло течением. Помочь не смогли.
Первые похороны и надежда на спасение Алины.
На четыре дня родители, соседи и другие жители Звенигорода замерли в ожидании. Все зацепки указывали на то, что дети провалились под лед, но надежда в счастливый исход истории еще оставалась.
Местные жители в социальных сетях писали, что Алина, Ваня и Богдан, наверняка, просто прячутся, испугались чего-то, но скоро вернутся. Однако 11 марта надежды родителей 12-летнего Вани окончательно оборвались.
Тело ребенка спасатели обнаружили на левом берегу реки, в 800 метрах от места, где компания вышла на лед. Мальчик оказался под кромкой льда, на небольшой глубине.
Спустя еще два дня, 13 марта, в 7 км от предполагаемого места падения нашли тело Богдана. Поиски Алины продолжались, но 17 марта горе пришло и в дом ее родителей. Девочку нашли примерно в 10 км от места падения.
Ваню и Богдана похоронили рядом друг с другом. С мальчиками пришли попрощаться десятки незнакомых людей, в то время поиски Алины еще продолжались.
Похороны Алины.
Местная жительница Ольга в беседе с aif.ru сообщила, что прощание с Алиной назначено на пятницу, 20 марта.
«Прощание с Алиной (в крещении Ангелина) пройдет в пятницу, 20 марта, в 11:30 в Храме Рождества Христова, Верхний Посад, город Звенигород», — сообщила она.
Соседи отмечают, что Алина росла в благополучной семье, была шустрым и самостоятельным ребенком. У нее есть младшая сестра.
Девочка была общительной и иногда даже обращалась за помощью к соседям. В последний день ее жизни, однако, на помощь уже никто не пришел.
Родители безостановочно плачут.
Местная жительница Ольга рассказала, что родители почти каждый день приходили к поисковому штабу в Звенигороде. Они старались держать себя в руках, но неизбежно срывались на рыдания.
«Отец и мать Алины старались держаться, видела их каждый день у штаба поисковиков. Мама Вани вчера была у штаба, плакала. Маму Богдана я видела в тот день, когда его нашли, конечно, она в трагедии, все они в трагедии», — поделилась с aif.ru Ольга.
Школа, в которой учился Богдан, организовала сбор помощи для семей, потерявших детей.
«Родители Вани отказались от материальной помощи, но попросили молиться за их ребенка и при желании принести цветы на могилу. Но была информация, что школа, где учился Богдан, собирала деньги для всех семей. Не знаю, передали ли им уже эти деньги», — рассказала собеседница aif.ru.
После этой трагедии родителей призвали поговорить со своими детьми и в очередной раз объяснить, с какими опасностями они могут столкнуться. Богдана, Ваню и Алину уже не вернуть, но, возможно, их история спасет других детей.