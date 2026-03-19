Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова обвинили по делу о мошенничестве

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. В ходе расследования, проведённого при содействии УФСБ, на имущество обвиняемых стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест. Поскольку Юревич и Москалюк скрылись от следствия за границей и объявлены в международный розыск, дело будут рассматривать в их отсутствие.