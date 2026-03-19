Вспышка пастереллеза у крупнорогатого скота в Новосибирской области: правительство компенсирует потери фермеров

Правительство Новосибирской области выделило около 200 млн рублей на компенсации пострадавшим фермерам от заражения скота пастереллезом. Об этом сообщает Минсельхоз.
«Для нас принципиально важно поддержать фермеров, которые сегодня столкнулись с серьезным вызовом», — сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
Некрасов также заверил, что потребителям ничего не угрожает: вся продукция в торговых точках тщательно проверяется ветеринарами. По его словам, ситуация остаётся локальной и не повлияет на российское животноводство в целом.
Как сообщили в правительстве, компенсации уже выплачены более чем 20 собственникам. Кроме того, оформлено более 50 заявок на социальные выплаты, которые будут направлены владельцам ЛПХ начиная с 19 марта.
Накануне в Кремле отметили, что Минсельхоз координирует действия регионов со вспышками заболеваний скота.