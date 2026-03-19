Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров

В селе Малая Ничка Минусинского муниципального округа при пожаре погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 11 пожаров, погибли два человека. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Малая Ничка Минусинского муниципального округа загорелся частный дом. Пожар распространился всего на 18 «квадратов», но оказался смертельным для мужчин, находившихся в помещении. Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники. Предварительная причина случившегося — неосторожность при курении.

На оказание помощи при ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали пять раз. Специалисты ведомства не зафиксировали происшествий на акваториях края.