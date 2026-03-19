Суд вынес приговор бизнесмену по делу о мошенничестве с горелками для военных

Столичный суд приговорил генерального директора коммерческого предприятия к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве с поставками многотопливных горелок для российских бойцов на СВО. Соответствующая информация следует из документов, которые цитирует ТАСС.
В самом начале боевых действий солдаты ВС РФ располагались в полевых условиях, что, в свою очередь, потребовало обеспечить войска многотопливными горелками.
Предприниматель заключил договор на поставку, после чего получил от заказчика более 53,7 миллиона рублей авансовых платежей. Далее он начал создавать видимость, что исполняет обязательства: сообщал о запуске производства, ссылался на задержки и направлял ложные сведения о транспортировке товара.
Значительная часть средств производителю не перечислялась. Оплата составляла лишь около 30 процентов стоимости партии, тогда как остальными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, передает агентство.
