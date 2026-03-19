На Камчатке арестовали экс-чиновника из Елизова

«Елизовский районный суд в порядке досудебного производства рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия о заключении под стражу бывшего руководителя аппарата Собрания депутатов Елизовского городского поселения. Мужчина обвиняется в совершении умышленных преступлений против государственной власти и против собственности. Рассмотрев представленные материалы, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы суда.