Врачи Находки спасли ребёнка с переломом черепа после падения с самоката

Девятилетний мальчик в Находке получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав с самоката. Несмотря на то, что внешне повреждения выглядели незначительно — лишь небольшой синяк и отёк, — уже после сна у ребенка появились резкая головная боль и рвота. Его срочно доставили в Находкинскую городскую больницу в состоянии спутанного сознания, сообщила пресс-служба медучреждения.