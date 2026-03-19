Врачи Находки спасли ребёнка с переломом черепа после падения с самоката

Девятилетний мальчик в Находке получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав с самоката. Несмотря на то, что внешне повреждения выглядели незначительно — лишь небольшой синяк и отёк, — уже после сна у ребенка появились резкая головная боль и рвота. Его срочно доставили в Находкинскую городскую больницу в состоянии спутанного сознания, сообщила пресс-служба медучреждения.
«КТ-исследование выявило у него перелом черепа и огромную гематому мозга», — говорится в сообщении.
Нейрохирургическая бригада два часа боролась за жизнь ребенка. В ходе экстренной операции была выполнена трепанация черепа, из полости черепа удалено около 100 мл сгустков крови, а также локализован и остановлен источник кровотечения — повреждённая артерия мозга, которую «спаяли» с помощью специального аппарата.
Сейчас состояние мальчика стабильно, его выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения.
В преддверии сезона активного использования самокатов, велосипедов и другого мини-транспорта врачи Находкинской больницы призывают родителей не забывать о базовых мерах безопасности: обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники, а также внимательно следить за тем, где и как катается ребёнок.
