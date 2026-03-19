Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Находки спасли ребёнка с переломом черепа после падения с самоката

Нейрохирурги удалили 100 мл крови и остановили кровотечение из артерии мозга.

Источник: PrimaMedia.ru

Девятилетний мальчик в Находке получил серьёзную черепно-мозговую травму, упав с самоката. Несмотря на то, что внешне повреждения выглядели незначительно — лишь небольшой синяк и отёк, — уже после сна у ребенка появились резкая головная боль и рвота. Его срочно доставили в Находкинскую городскую больницу в состоянии спутанного сознания, сообщила пресс-служба медучреждения.

«КТ-исследование выявило у него перелом черепа и огромную гематому мозга», — говорится в сообщении.

Нейрохирургическая бригада два часа боролась за жизнь ребенка. В ходе экстренной операции была выполнена трепанация черепа, из полости черепа удалено около 100 мл сгустков крови, а также локализован и остановлен источник кровотечения — повреждённая артерия мозга, которую «спаяли» с помощью специального аппарата.

Сейчас состояние мальчика стабильно, его выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения.

В преддверии сезона активного использования самокатов, велосипедов и другого мини-транспорта врачи Находкинской больницы призывают родителей не забывать о базовых мерах безопасности: обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники, а также внимательно следить за тем, где и как катается ребёнок.

Напомним, ДТП с участием подростка, передвигавшегося на электросамокате, произошло во Владивостоке в начале марта.