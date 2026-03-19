Склад с немаркированными сигаретами на 1,5 млн рублей обнаружила полиция в Арзамасе

Склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 1,5 млн рублей в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружила полиция в Арзамасе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
40-летний местный житель подозревается в незаконном обороте сигарет: в гараже, принадлежащему индивидуальному предпринимателю, полицейские нашли 22 коробки с немаркированной продукцией. Ее мужчина намеревался реализовать через торговые точки.
Стоимость сигарет составляет 1,5 млн рублей, что по законодательству считается особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит уголовный срок до 6 лет.