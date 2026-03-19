Граффити с нацистской символикой обнаружили на стене во Владивостоке

На одном из зданий на улице Русской во Владивостоке появилось изображение, содержащее элементы нацистской символики. Как только информация поступила в Муниципальный центр управления (МЦУ), служба незамедлительно направила запрос в Административно-территориальное управление Советского района и подрядную организацию «Содержание городских территорий», сообщили в МЦУ.
«Благодаря совместной, слаженной работе удалось быстро закрасить публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с законодательством РФ запрещено публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символов экстремистских организаций и иной символики, пропаганда которой ограничена федеральными законами.