Неопознанные дроны заметили над военной базой в США, где живут Рубио и Хегсет

Ранее в Польше обнаружили обломки летательного аппарата. Их нашли недалеко от границы с Украиной. Инцидент произошёл во Влодавском районе Люблинского воеводства. Обломки нашёл местный житель. Полиция подтвердила факт их обнаружения. Пока неизвестно, был ли это беспилотник. Для установления происхождения деталей назначили экспертизу.