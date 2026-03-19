Девушку обманули при заказе мини-копии авто в подарок любимому парню

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, материалы переданы следствию.

Источник: Аргументы и факты

22-летняя девушка из Уссурийска лишилась 8 400 рублей, когда попыталась заказать мини-копию автомобиля Honda CR‑V в подарок молодому человеку. После предоплаты «мастер» перестал выходить на связь и заблокировал клиентку.

По данным Telegram-канала «Полиция Приморья», подходящего исполнителя жительница края нашла в популярном мессенджере и заранее обсудила с ним все детали будущего сувенира. Собеседник тщательно согласовал с заказчицей параметры уменьшенной модели и сумму, которую нужно заплатить за работу. Вот только он попросил перечислить предоплату. И заказчица перевела на указанный счет 8 400 рублей. Сразу после перевода продавец прервал общение и закрыл к к себе доступ. Стоит ли говорить, что обещанный товар он так и не изготовил.

Сейчас по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция в очередной раз напоминает, что при онлайн-покупках не стоит переводить предоплату незнакомым людям.