«Дёргала за руки и толкала»: воспитатель детсада пойдёт под суд за издевательства над малышами

В Усолье-Сибирском бывший воспитатель младшей группы одного из детских садов предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СК региона, 28 октября 2025 года женщина под видом воспитательных мер причинила физическую боль и страдания пятерым малышам трёх лет.
— О преступлениях стало известно после того, как одна из матерей обратилась в Следственный комитет с жалобой и предоставила записи с камер видеонаблюдения, — уточнили в пресс-службе ведомств.
На кадрах видно, как педагог дёргает детей за руки и толкает их. Бывшая сотрудница детсада признала вину и раскаялась в содеянном. Теперь её судьбу решит суд.
