Женщина пострадала при падении обломков БПЛА на частный дом на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в регионе отразили массированную воздушную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). При падении обломков БПЛА на частный дом пострадала женщина.

«Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики. Поручил главе округа Олегу Анатольевичу Борзову оказать людям помощь в устранении последствий происшествия», — написал Владимиров в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы уже начали устранять повреждения.

В результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь погиб мужчина, находившийся в момент удара в одном из частных жилых домов в СНТ. Согласно предварительной информации, двое гражданских лиц получили ранения, классифицируемые как травмы средней степени тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбило окна в квартирах. Также осколками сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.

