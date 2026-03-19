Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 138 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, 40 дронов сбили над Краснодарским краем, 35 — над Крымом, 28 — над Ставропольским краем.

Также восемь беспилотников ликвидировали над Курской областью, два — над Ростовской, 18 — над Азовским морем и семь — над Черным морем.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Ночью СМИ писали, что в Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, нацеленную на промышленную зону Невинномысска.

Днем ранее три ребенка и мужчина получили ранения в Горностаевке в Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю. Всех пострадавших доставили в Горностаевскую Центральную районную больницу.

