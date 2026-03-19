Жительница Ставрополья пострадала из-за падения обломков БПЛА на частный дом

Женщина получила ранения в результате падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в Ставропольском крае. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

— Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики. Поручил главе округа Олегу Анатольевичу Борзову оказать людям помощь, — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Владимирова, фасады и остекление нескольких зданий также повреждены в Невинномысске. Специалисты городских служб уже приступили к устранению последствий.

В этот же день силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот отразили массированную атаку украинских беспилотников на Севастополь. Всего было сбито 27 беспилотников. В результате атаки погиб мужчина, находившийся в частном доме в одном из садоводческих товариществ.

Кроме того, 18 марта три ребенка и мужчина получили ранения в Горностаевке в Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю. Всех пострадавших доставили в местную больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше