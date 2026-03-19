Полиция задержала преступников, которые по ночам грабили супермаркеты в Нижнем Новгороде

«Ночные воры» задержаны полицией в Автозаводском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Жители Автозавода 20 и 22 лет по ночам вламывались в супермаркеты: отжимали пластиковую дверь и забирали табачную продукцию, спиртное и шоколад. Общая сумма похищенного за несколько таких случаев составила более 90 тысяч рублей.
Неработающие ранее не судимые молодые люди признались, что похищали товары для личных целей. Они находятся под подпиской о невыезде. По факту краж ведутся уголовные дела.