Полиция задержала преступников, которые по ночам грабили супермаркеты в Нижнем Новгороде

Злоумышленники выбирали сигареты, алкоголь и шоколад.

«Ночные воры» задержаны полицией в Автозаводском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жители Автозавода 20 и 22 лет по ночам вламывались в супермаркеты: отжимали пластиковую дверь и забирали табачную продукцию, спиртное и шоколад. Общая сумма похищенного за несколько таких случаев составила более 90 тысяч рублей.

Неработающие ранее не судимые молодые люди признались, что похищали товары для личных целей. Они находятся под подпиской о невыезде. По факту краж ведутся уголовные дела.