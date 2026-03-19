Силы ПВО уничтожили за ночь 138 дронов ВСУ над регионами России

Российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на страну.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 19 марта 138 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, 40 дронов противника уничтожены в Краснодарском крае, 35 в Крыму, 28 — на Ставрополье, восемь в Курской области, два — в Ростовской.

Кроме того, 18 вражеских беспилотника ликвидировано над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного.

Несколько часов назад губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что российские военные отражают атаку дронов ВСУ на промзону Невинномысска.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО в течение семи часов уничтожили 35 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где были сбиты 25 дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
