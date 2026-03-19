Силы ПВО уничтожили за ночь 138 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 19 марта 138 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, 40 дронов противника уничтожены в Краснодарском крае, 35 в Крыму, 28 — на Ставрополье, восемь в Курской области, два — в Ростовской.
Кроме того, 18 вражеских беспилотника ликвидировано над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного.
Несколько часов назад губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что российские военные отражают атаку дронов ВСУ на промзону Невинномысска.
Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО в течение семи часов уничтожили 35 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где были сбиты 25 дронов.