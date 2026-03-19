Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политику сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи в Аргентине

Аргентинский конгрессмен от партии «Свобода наступает» Федерико Пелли получил тяжелую травму при нападении во время доставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 11 марта в городе Ла-Мадрид провинции Тукуман, пострадавшем от наводнения. Пелли вместе с однопартийцами привез в населенный пункт матрасы и предметы первой необходимости.

На въезде в город колонну автомобилей остановила группа мужчин. Один из них заявил, что не позволит политику проехать дальше. После короткого диалога между участниками конфликта неизвестный нанес удар головой в лицо депутату.

Пелли получил перелом носа, после чего был доставлен в медицинское учреждение. По данным очевидцев, в момент нападения он упал на колени.

Нападавшего задержали. По информации местных СМИ, им оказался политический активист Марсело Сегура, которого связывают с министром внутренних дел провинции Дарио Монтеросом, представляющим Хустисиалистскую партию.

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал видеозапись инцидента в социальных сетях. Произошедшее осудили ряд аргентинских политиков, включая Монтероса.

Сегура арестован. Мотивы нападения устанавливаются, расследование продолжается.

