Полиция выясняет обстоятельства поджога подростками мебели в жилом доме в Фокино

Полиция ЗАТО Фокино начала проверку после появления в соцсетях сообщений о поджоге мебели в подъезде жилого дома на улице Строительной, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Поступило заявление представителя управляющей компании с просьбой привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое совершило поджог выставленной в подъезде дома мебели, в результате которого повреждено общедомовое имущество и причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности возможных участников, размер ущерба и точные обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.
Экспертиза оценила ущерб в сумму, превышающую 149 тысяч рублей.