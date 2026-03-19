Полиция нашла участников нападения на ребенка в Приморье

Полиция установила личности школьников, напавших на девочку на детской площадке в Уссурийске. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел во дворе и получил огласку после публикации записи с камеры наблюдения. На кадрах видно, как группа подростков догоняет ребенка, сбивает с ног и наносит удары. Девочка пытается скрыться, однако ее снова догоняют и продолжают избивать.
После появления видео полиция и прокуратура начали проверку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД установили участников происшествия. Ими оказались местные жительницы в возрасте 9 и 11 лет.
Несовершеннолетних вместе с законными представителями доставили в отдел полиции. По предварительным данным, конфликт начался со словесной перепалки, которая переросла в оскорбления и физическое насилие.
Пострадавшей девятилетней девочке выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени вреда здоровью.
С участницами инцидента и их родителями проведены профилактические беседы. Проверка продолжается.
Ранее стало известно о новом уголовном деле в Бурятии. Бывшему заместителю председателя правительства региона Евгению Луковникову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
Ранее в региональных силовых структурах утверждали, что он не проходит фигурантом по данному делу. Однако позднее, по данным источника, следствие изменило статус и предъявило обвинение.
После задержания в Москве Луковников был доставлен в Улан-Удэ, где с ним проводятся следственные действия.
