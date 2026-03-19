На станции Иланская из цистерны грузового поезда вытекло дизельное топливо

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером 18 марта на железнодорожной станции Иланская в Красноярском крае при проверке технического состояния вагонов грузового состава обнаружили течь дизельного топлива. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Цистерна с опасным грузом следовала с Северной железной дороги (станция Новоярославская) в Якутию (станция Нижний Бестях). Специалисты оперативно приступили к ликвидации утечки и предотвращению возможного экологического ущерба.

Иланская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Ведомство проверяет соблюдение законодательства при перевозке опасных грузов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Северная.