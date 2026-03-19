57 фактов мошенничества раскрыла полиция в Нижегородской области

Уголовное дело по 57 фактам мошенничества завершено полицией, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ходе расследования было установлено, что в период с июня 2020 года по февраль 2024 года четыре жителя региона в возрасте от 26 до 34 лет под видом оказания юридических услуг завладели денежными средствами жителей Нижегородской области на общую сумму более 3,2 млн рублей.
Для возмещения ущерба пострадавшим наложен арест на имущество подозреваемых. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.