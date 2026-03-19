В Иркутске обнаружили офисы с сим-боксами для пропуска трафика мошенникам

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители изъяли свыше 1,5 тысячи сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты. Четверых человек задержали по подозрению в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан РФ с целью хищения денег.