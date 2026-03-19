Звезда сериалов BBC Том Джорджсон ушел из жизни в возрасте 88 лет

Джорджсон был известен по ролям в британских теледрамах, включая «Мальчики из Блэкстаффа», «Между строк» и «Холодный дом», где он сыграл клерка Кламба. Среди других работ актера — фильм «Рыбка по имени Ванда», сериалы «Доктор Кто», «Холби Сити», «Билл», «Пуаро», «Пепел к пеплу», «Война Фойла», «З-кары» и «Бруксайд». В 2002 году Джорджсон был номинирован на премию Evening Standard в категории «Лучший актёр» за роль в постановке «Замёрзшие» в Королевском национальном театре.