СК возбудил дело после нападения собак на девушку в Воронеже

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на девушку в Железнодорожном районе Воронежа, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.
Инцидент произошел 16 марта. Видео, на котором запечатлено нападение, опубликовали в сети. На кадрах видно, как три собаки накинулись на горожанку и повалили ее на землю.
СК выясняет обстоятельства сучившегося.
«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов, ответственных за организацию работы по отлову и содержанию бродячих собак», — прокомментровали в ведомстве.