В Калининграде на пожарного обрушилась кровля горящего здания

«В ДНТ “Золотой петушок” на улице Солнечной горел неэксплуатируемый дачный дом. В ходе тушения огня произошло обрушение кровли в результате чего пострадал боец пожарно-спасательной части № 5, — уточнили в пресс-службе ведомства. — С травмами шеи и головы огнеборец передан медикам и доставлен в больницу. После осмотра врачами отпущен домой на амбулаторное лечение».