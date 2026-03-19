В Калининграде на пожарного обрушилась кровля горящего здания

Боец пожарно-спасательной части № 5 был отправлен в больницу с травмами шеи и головы.

В Калининграде на пожаре в дачном некоммерческом товариществе пострадал пожарный. О том, что в больницу был доставлен боец пожарно-спасательной части № 5, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В ДНТ “Золотой петушок” на улице Солнечной горел неэксплуатируемый дачный дом. В ходе тушения огня произошло обрушение кровли в результате чего пострадал боец пожарно-спасательной части № 5, — уточнили в пресс-службе ведомства. — С травмами шеи и головы огнеборец передан медикам и доставлен в больницу. После осмотра врачами отпущен домой на амбулаторное лечение».

Сообщается, что пожар охватил 28 квадратных метров, и его ликвидацией занимались 15 сотрудников и 3 единицы спецтехники МЧС России.