Красноярская санавиация эвакуировала моряка с внутренним кровотечением

Красноярская санавиация эвакуировала заболевшего члена экипажа с морского судна в Северном Ледовитом океане.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае провели операцию по эвакуации заболевшего члена экипажа с морского судна «Арктика 2» — корабль находился в акватории Северного Ледовитого океана (примерно в 200 километрах от Диксона). Спасать мужчину помогал экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа».

Сигнал о помощи поступил ночью 17 марта. При взаимодействии с Сибирским авиационным поисково-спасательным центром по решению Росавиации был запланирован срочный вылет.

В 15:20 по местному времени борт Ми-8Т с медиками на борту взял курс к морскому судну и примерно через час совершил посадку на палубу. Члена экипажа, которому внезапно стало плохо (подозрение на внутреннее кровотечение), эвакуировали.

В момент погрузки в вертолет пациент был уже без сознания. Врачи реанимировали больного прямо во время полета.

В Диксоне моряка и медиков передали на борт компании «Норильск Авиа», который доставил их в Дудинку. В настоящее время угрозы для жизни мужчины нет.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше