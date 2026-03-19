Красноярская санавиация эвакуировала моряка с внутренним кровотечением

Сигнал о помощи поступил ночью 17 марта. При взаимодействии с Сибирским авиационным поисково-спасательным центром по решению Росавиации был запланирован срочный вылет.
В 15:20 по местному времени борт Ми-8Т с медиками на борту взял курс к морскому судну и примерно через час совершил посадку на палубу. Члена экипажа, которому внезапно стало плохо (подозрение на внутреннее кровотечение), эвакуировали.
В момент погрузки в вертолет пациент был уже без сознания. Врачи реанимировали больного прямо во время полета.
В Диксоне моряка и медиков передали на борт компании «Норильск Авиа», который доставил их в Дудинку. В настоящее время угрозы для жизни мужчины нет.