МВД пресекло работу мошеннического центра, который координировали из-за рубежа

Мошеннический кол-центр действовал на территории Новосибирска и Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

МВД пресекло работу мошеннического центра, который координировали из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники использовали специальные устройства для пропуска трафика. Через них проходили звонки и СМС-рассылки, с помощью которых пытались получить доступ к личным данным россиян и похищать деньги.

«В Новосибирске и Иркутске мои коллеги изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты. Задержаны четверо подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, через которые осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки для получения доступа к личным данным граждан Российской Федерации с целью хищения денежных средств», — написала Волк.

Она уточнила, что по указанию анонимных кураторов молодые люди размещали оборудование в арендованных офисах в Новосибирске и Иркутске и поддерживали его работу. Это позволяло мошенникам из-за рубежа использовать российские номера для звонков жителям страны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных соучастников.

Немногим ранее сообщалось, что ФСБ и МВД раскрыли мошенническую схему, связанную с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. По данным силовиков, участники группы похищали сотни миллионов рублей, предназначенных для разработки вооружений. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты техника и документы, а суд отправил фигурантов под стражу.

